الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يغادر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي"

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة لمدة 3 أيام للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية في أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية، حيث سيلتقي مع وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

كذلك سيعقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مسئولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

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