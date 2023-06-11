سلامة الغذاء: السوق الهولندى استقبل 231 ألفا و202 طن فواكه وخضروات من مصر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 19، وذلك عن الفترة من 2 – 9 يونيو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



التقى الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – السيدة بيرناديت اوسيندون – رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية – وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري بمدينة أوتريخت الهولندية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.



واستعرض الهوبي خلال اللقاء دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الحفاظ على سلامة ومأمونية الغذاء في مصر، مشيراً إلى رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة هولندا في جذب ودمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد.



كما بحث رئيس الهيئة، أوجه التعاون الفني وآلية مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية مع هولندا في الفترة القادمة.



ومن جانبها أشادت السيدة بيرناديت أوسيندون – رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية – بلقائها بالدكتور طارق الهوبي وأعربت عن حرص هيئة سلامة الغذاء الهولندية على التعاون مع نظيرتها المصرية في مجال البحث العلمي المتعلق بسلامة الغذاء.



جدير بالذكر أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، صدرت مصر للسوق الهولندي فواكه وخضروات طازجة ومجمدة بإجمالي 231202 طن، في حين استوردت مصر من هولندا منتجات غذائية متنوعة منها أسماك مجمدة، سكر أبيض، كاكاو، منتجات ألبان وغيرها بإجمالي 34151 طن، وذلك في الفترة من يناير – مايو من العام الجاري.



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 5 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1501 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4000 رسالة بواقع 210000 طن، تنوعت مابين 360 صنف من خضر وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة من 134 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر هولندا، السعودية والسودان.



فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1110 رسالة بواقع 331929 طن، تم رفض 5 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 134 صنف من قمح، فول صويا، زيوت متنوعة، أرز من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، البرازيل والهند.



ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 7 زيارات رقابية، وسجلت 165 منتج و9 شركات، كما فحصت 790 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر لعدد 5 دول.



وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وسجلت الإدارة 2 مضرب أرز.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 12 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، كما تم معاينة 9 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، الشرقية ودمياط، تم الموافقة على 7 مواقع منها.



وجرى عرض تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الوضع الحالي لمخازن التغذية المدرسية (الجديدة والقائمة) أمام اللجنة التنسيقية العليا المسئولة عن إدارة ملف الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية بالمؤتمر الثاني عشر بجهاز الإمداد والتموين بوزارة الدفاع.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ11 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، وبني سويف.



بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 25 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 20 شكوى ، وجاري فحص 5 شكاوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 115 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ، وأصدرت 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.



وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 1 فندق لدى الهيئة واستوفى 1 فندق لاشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 29 فندقًا.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 29 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 2 وحدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء .



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 13 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1299 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 142 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 16 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 90 معاينة لمحال عامة.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط 8 طن مخلل، 7 آلاف عبوة مشروب غازي، 1 طن رنجة، وجميعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 500 مخالفة وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى تنفيذ 11 إقرار إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وشن فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر حملات على عدد من المنشآت الغذائية داخل المدينة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية (برجر لحوم ودجاج، بسطرمة، سمبوسة، جبن موزاريلا وجبن رومي، حلويات شرقية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناء على قرار صاحب المنشأة.