تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان "الثانوية العامة" في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات في جو هادئ، تزامناً مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها غداً للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات نظافة ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

و أصدر "غراب" تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة ، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.