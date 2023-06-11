إزالة 45 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 45 حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و135 متر مبانٍ و53 فدانًا و11 قيراطًا بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت إزالة 25 حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و135 متر مبانٍ و20 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك على مساحة 53 فدانًا و11 قيراطًا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.