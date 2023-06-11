الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن آفات المحاصيل الصيفية

آفات المحاصيل الصيفية
آفات المحاصيل الصيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألو جهداً في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي، منعاً للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم ندوة إرشادية عن الآفات التي تصيب المحاصيل الصيفية لمزارعي قرية جميزة بني عمرو التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في حضور الدكتور حاتم الشناف معهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة الحقلية بالمديرية وعدد من مهندسي الإرشاد والمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن دودة الحشد الخريفية والآفات التي تصيب المحاصيل الصيفية مثل مكافحة دودة الحشد الخريفية وآفات القطن الأولى وظاهرة الهياج الخضري في محصول القطن وكيفية علاجها وظاهرة الربط المبكر وهي توقف النبات عن النمو ويحدث له تقزم ويكون علاجها تقليل فترات الري، وإضافة الأسمدة اللازمة وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

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