برلمانى: مصر شهدت خلال الـ9 سنوات الماضية إنجازات فى كل القطاعات

أكد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية إنجازات ونجاحات في كل قطاع وجهة من مشروعات قومية في كل أنحاء الجمهورية وتحسين حياة المواطنين في كل القرى والمحافظات، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال الجديدة.

وأوضح أحمد إدريس أن الدولة واجهت العديد من التحديات خلال تلك السنوات، إلا أنها استطاعت بفضل القيادة الحكيمة أن تتجاوز تلك التحديات وتحقق إنجازات عديدة في مختلف القطاعات، واستطاعت أن تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، حيث ما حققته الدولة خلال تلك الفترة لم يسبق أن حققته أي من الحكومات السابقة.

وقال إن الرئيس حمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأوضح أن قطاع البنية التحتية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الـ9 الماضية، كان لها الدور الأكبر في استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات الخارجية، كما أن الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بجانب الدعوة إلى الحوار الوطني، والذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ مصر بهذا المظهر والنجاح الذي حققه.