برلماني يطالب بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، من أهم موارد التنمية التى يعتمد عليها لدعم الموازنة العامة للدولة، ويكون ذلك من خلال تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنشيط السياحة والاعتماد تسويق بصورة أفضل واستغلال الموارد المتاحة فى مختلف القطاعات، هناك سياحة دينية وطبيعية وشاطئية وعلاجية وآثار، متابعا: "نمتلك موارد مختلفة فى قطاع السياحة على وجه التحديد حال حسن استغلالها سيكون القطاع من أهم القطاعات التى تجلب عملة صعبة للدولة المصرية وتدعم الخزانة العامة للدولة".

وأكد النائب عمرو القطامى، أن التسويق الجيد أولى خطوات تنشيط السياحة وزيادة التدفقات السياحية و أعداد السائحين، ولابد من استغلال التصنيفات العالمية حيث يتم اختيار مصر ومدن مصرية بعينها من ضمن أفضل الوجهات فى العالم ونكتفى بنشر الخبر فى المواقع فقط، ولابد أن يكون لدينا رؤية وأهداف واستراتيجية واضحة المعالم لدعم وتنشيط واستغلال الموارد السياحية بالشكل الأمثل، ودعم سياحة المؤتمرات والأعمال الفنية وتنظيم البطولات الدولية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تنمية الموارد من أهم الأهداف لدعم استقرار الاقتصاد القومى والبحث عن موارد بديلة لدعم الموازنة العامة للدولة ومن ثم تحقيق الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها للقطاعات المختلفة، مؤكدا أنه حال حسن استغلال الموارد سينعكس ذلك على الموازنة العامة للدولة.