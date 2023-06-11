الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"حافظة للقرآن الكريم".. وفاة طالبة بالثانوية الأزهرية

الطالبة مريم
الطالبة مريم

نعت منطقة الجيزة الأزهرية، بمزيد من الحزن والأسى، المغفور لها الطالبة، مريم سيد صلاح بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات أكتوبر الإعدادي والثانوي التابع لإدارة 6 أكتوبر التعليمية الأزهرية، حيث توفيت مساء أمس السبت.

وكانت الطالبة مريم حافظة للقرآن الكريم ومن الطالبات المجتهدات المتفوقات، وكان الجميع ينتظرها من أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام.

وقدمت الدكتورة فاطمة الأحمر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتور سمير أبوالخير، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتور سيد عويس، مدير إدارة التعليم النموذجي بالمنطقة، وجميع مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد الأزهرية وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية وديوان عام المنطقة، خالص العزاء لأهل الطالبة داعين المولى العلي القدير أن يغفر لها ويشملها بواسع رحمته ويرزقها رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

وكتب محمد إبراهيم - مدرس بالمعهد الأزهري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

"ببالغ الرضا بقضاء الله وبحمده، وببالغ الحزن والأسي، أنعى طالبتي النجيبة مريم سيد صلاح، والتي كانت متفوقة خُلقًا وعلمًا، والتي كنت أعدها من أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية للعام الحالي، لكنها ذهبت لمن هو أكثر رحمة من الأم على وليدها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، اللهم اجعل ليلتها هذه خير لياليها".

فتيات أكتوبر الإعدادي منطقة الجيزة الأزهرية الدكتورة فاطمة الأحمر

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