الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية عمل القاهرة تبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل للشباب بإفريقيا

مديرية عمل القاهرة
مديرية عمل القاهرة

تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بالقاهرة بشأن لقاء مع مستشار الاستثمار في سفارة إفريقيا الوسطى فى مصر لبحث فتح أسواق للعمالة المصرية بالدول الإفريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والإفريقى.

يأتي هذا فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة أنه عقد لقاء مع المستشار إسماعيل أبوضباب، مستشار الاستثمار فى سفارة إفريقيا الوسطى فى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون مع دولة إفريقيا الوسطى وبعض الدول الإفريقية لفتح أسواق للعمالة المصرية بالدول الإفريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والإفريقى وبحث أيضا تأهيل وتوفير بيئة عمل واستثمار فى السوق الإفريقية.

وأفاد المستشار بأن سوق الاستثمار والعمل فى دول إفريقية ما زالت بكرا فى مجالات متعددة على سبيل المثال الفحم – التنقيب – التشيد والبناء – والمشروعات الصغيرة، وغيرها من المجالات.

وأكد مدير المديرية على اهتمام وزير العمل بضرورة توفير فرص عمل للشباب المصرى والاستفادة من الخبرات المصرية بعد تدريبهم وتأهليهم والدليل على ذلك ما يقدمه مركز تدريب شهداء الكتبية 103 صاعقة فى هذا الإطار حيث يقوم بتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل فى مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه قد اتفق الطرفان على  التنسيق لدعوة مدير المديرية لزيارة سفارة إفريقيا الوسطى بالقاهرة بحضور السفير ومستشارى الثقافة والإعلام والاستثمار بالسفارة لبحث فى هذه الملفات وسبل تفعيلها.

مديرية عمل القاهرة
مديرية عمل القاهرة
مديرية عمل القاهرة
مديرية عمل القاهرة
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