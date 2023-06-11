الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. الحوار الوطني يناقش ملف عدد أعضاء البرلمان والتفرغ لعضوية المجلسين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تواصل لجان الحوار الوطني عقد جلساتها اليوم وعلى مدار أسبوع، لمناقشة عدد من القضايا والمقترحات التشريعية.

وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، اليوم، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.


وتبحث لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الثلاثاء المقبل، ملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، كما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي جلسة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومسائل تسعير المنتجات ودعم الزراعة والإئتمان والديون.


أما الخميس المقبل، فتعقد لجنة الشباب جلسة لمناقشة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، كما تعقد لجنة الصحة جلسة لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، إلى جانب منظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

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