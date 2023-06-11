الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع عقب انتهاء الهدنة المؤقتة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بانتهاء هدنة الـ24 ساعة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وكان هناك بعض الأصوات المتقطعة من إطلاق النار ناتجة عن ارتكازات أمنية للدعم السريع الموجودة جنوب الخرطوم.

وفي هذا الصدد قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن الهدنة انتهت في تمام الساعة الـ6 صباح اليوم، وبمجرد انتهاء الهدنة التي لم تكن مثل سابقتها، شهدت أم درمان منذ قليل قصفًا مدفعيًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشار المراسل إلى أن هناك سماعًا متقطعًا لطلقات الرصاص، وهي صادرة من مراكز تابعة لقوات الدعم السريع، والتي تشير لوجود مواجهات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.

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