الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن تعميم اختبار الدرن ضمن اختبارات الغسيل الكلوى

اختبار الدرن
اختبار الدرن

قالت وزارة الصحة والسكان إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن نجح فى تقليل معدلات الإصابة إلى 10 حالات لكل 100 ألف من السكان ما يعنى المضى قدمًا نحو تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة عام 2035.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "يجرى الحرص على تحفيز البرامج التوعوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في سبيل مواصلة الاستراتيجيات والخطط الوقائية التى تساهم فى إذكاء ونشر الوعي المجتمعي اللازم".

وأشار "عبدالغفار" إلى إجراء 390 ألفا و102 أشعة بمختلف أنواعها (عادية ومقطعية وتليفزيونية) للمرضى بمستشفيات الصدر، كما تم عمل 1203 منظارات شعبية وصدرية، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف و16 عملية جراحية بأقسام الصدر، من ضمنها 4 آلاف و365 عملية صغرى، و96 جراحة كبرى، بجانب 66 جراحة ذات مهارة دقيقة.

وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم تفعيل العيادات المسائية بـ18 مستشفى للأمراض الصدرية، كما تم تعميم اختبار الدرن الكامن ضمن اختبارات الغسيل الكلوي الأساسية بمحافظات المرحلة الأولى (أسيوط – الشرقية – الإسكندرية – الغربية – المنوفية - القاهرة – كفرالشيخ)، حيث تم فحص نحو 10528 مريض غسيل كلوي خلال 5 أشهر  بـ116 مركز غسيل كلوي بـ7 محافظات.

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"الصحة" تعلن تعميم اختبار الدرن ضمن اختبارات الغسيل الكلوى

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