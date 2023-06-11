الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح الصريطى لـ "الشاهد": 30 يونيو أثبتت للعالم أن الشعب المصرى قوى وقادر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد عبدالعزيز في الشاهد

قال الفنان سامح الصريطي، إن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي حدثت في 30 يونيو، ميرًا إلى أن شكل مصر أصبح يبهر أي شخص قادم من الخارج، بسبب وجود حركة من التغيير وحركة البناء التي حدثت في مصر.

وأضاف الفنان سامح الصريطي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أن الشعب المصري شعب قوي وقادر، وبالتالي هناك ثقة شعبية موجودة بين الجماهير، حيث ينظر العالم للمصريين بأنهم أرادوا وفعلوا وحققوا ما أرادوه، وهو ما جعل المصري فخورًا بانتمائه إلى أرض هذا الوطن.

وأوضح أن 30 يونيو كانت لها أثر كبير في نهضة البناء والطرق ووسائل النقل، لكننا ما زلنا ننتظر الكثير، وما خذلنا كان حالة اقتصادية عالمية، وفي النهاية هي وضع مؤقت، وهو ما يجعل الشعب صابرا ومتحملا لأنه يدرك بأنها أزمة مؤقتة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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