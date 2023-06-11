الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح الصريطى لـ "الشاهد": الجيش تحرك بعد نزول الشعب ضد الإخوان

سامح الصريطى في برنامج
سامح الصريطى في برنامج الشاهد

قال الفنان سامح الصريطي، عندما رأيت ردود أفعال الدول الأجنبية التي لا تريد لنا الخير، أدركت مدى حكمة القوات المسلحة التي أبت أن تتحرك إلا أن يرى العالم كله نزول  الشعب المصري إلى الشارع، وأن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية والجيش المصري هو جيش الشعب فتحرك يلبي نداء الشعب ومطالبه، كما لو كانت رسالة أراد أن يقول بها الجيش المصري للعالم لن نتحرك إلا عندما يريد الشعب بسبب إدراكه لوجود متربصين.

 

وأضاف الصريطي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن 30يونيه غيرت شكل الدولة وكانت دليلًا على إرادة الشعب، مؤكدًا أن الجيش المصري مؤسسة وطنية حريصة على الدولة، وبالتالي فإن 30 يونيو هي ثورة شعب وبذراعه وشرفه وهي المؤسسة العسكرية.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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