ضبط سائق استعرض بسيارته وعرض حياة الأهالي للخطر في بورسعيد

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية بالسيارة قيادته معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص والتعامل الفنى تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) وتبين قيامه بنشر مقاطع فيديو بذات المضمون.

 عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد زيادة نسبة المشاهدات لتحقيق أرباح مادية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.