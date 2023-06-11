سامح الصريطى لـ "الشاهد": "30 يونيو" كانت ثورة حتمية لرفض الإخوان

قال الفنان سامح الصريطي، إن اعتصامات الفنانين والمثقفين قبل 30 يونيو، كان بسبب الخوف على شخصية مصر بالدرجة الأولى، معلقًا: “خوفنا على ضياع هوية الشخصية المصرية في عهد الإخوان”.

وأضاف سامح الصريطي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك فرق كبير بين الدين والسياسة، مؤكدًا أن الدين كله محبة وليس صراعات، كما أن الدين إيثار مصلحة الغير بعيدًا عن المصلحة الخاصة، حيث إن كله تكافل، الدين ليس صراع على سلطة، لافتاً إلى أن الإخوان كانوا يتصارعون للوصول إلى السلطة تحت ستار الدين، كما كانوا لا يتمتعون بكفاءة الإدارة ، فضلاً عن أن توجهاتها مختلفة تمامًا عن توجهات الشعب وشخصيته.

وأكد الفنان سامح الصريطي، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة حتمية لرفض الإخوان، لأن الشعب المصري كان يرفض تماماً أن تمحى هويته على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.