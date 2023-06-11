الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودرى بعد الفوز بدورى أبطال أوروبا: لحظة لن أنساها

رودري
رودري

أبدى الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي وصاحب هدف الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصد مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وقال "رودري"، في تصريحات صحفية: "لقد صار الحلم حقيقة، انتظرت الجماهير سنوات طويلة من أجل تلك اللحظة، وهم يستحقون هذه السعادة ونحن كذلك".

وأضاف: "كنا قريبين للغاية في السنوات الأخيرة، وصرنا الآن الأبطال ونحن نريد أن نقدم الشكر للجميع خاصةً أن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق".

وتابع: "واجهنا خصمًا صعبًا للغاية ولم نقدم الأداء المنتظر خاصةً في الشوط الأول من المباراة".

وأردف: " لقد تنافسنا بقوة وكنا نريد تحقيق اللقب، ولحظة تسجيلي للهدف لن أنساها ولن تتكرر مرة أخرى".

وأتم: "نأمل في الحفاظ على اللقب العام الماضي، ونهدي هذه البطولة إلى سيرخيو أجويرو وديفيد سيلفا فهؤلاء من جعلوا النادي كبيرًا".

رودري مانشستر سيتى إنتر ميلان الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا

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