روسيا تُحبط أكثر من 100 محاولة أوكرانية لاختراق منطقة محطة زابوروجيا النووية

أعلن مستشار مدير شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجو آتوم"، رينات كارتشا، إحباط أكثر من 100 محاولة للمسيّرات الأوكرانية، لاختراق الأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه خلال الشهر الماضى.

وقال كارتشا - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "سجلنا وأحبطنا الشهر الماضي أكثر من 100 محاولة لاختراق المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، بواسطة طائرات مسيرة"، مؤكدا أن النشاط الأوكراني في هذا المحور بالطبع هو الأعلى والأكثر توترا.



وأضاف: إننا واثقون من جيشنا، وأي محاولة من قبل أوكرانيا لمهاجمتنا لن تؤدي إلى النتيجة التي يريدونها.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد قال سابقا إن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يردان على الملاحظات المنتظمة حول قصف كييف لمحطة زابوروجيه.



وفي سياق ذي صلة، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات توثق تدمير القوات الجوية الروسية لمدرعات أوكرانية في محور زابوروجيه.



وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طواقم المروحيات الروسية من طراز Ka-52 رصد تحرك مدرعات غربية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محور زابوروجيه ودمرتها جميعها باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة.