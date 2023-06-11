الصريطى لـ "الشاهد": الفنانون شاركوا فى جمعة التفويض أمام وزارة الثقافة في 26 يوليو

قال الفنان سامح الصريطي: "حافظنا على مقر وزارة الثقافة وقمنا بتجديده بعد رحيل الإخوان، كلنا دخلنا مع بعض، وكنت آخر شخص خرج بعدما تركنا الوزارة تلمع".

وأضاف الصريطي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" ، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، جميع الفنانين شاركوا في جمعة التفويض أمام وزارة الثقافة في 26 يونيو، عندما بدأنا 30 يونيو ، كنا نشعر بأننا نعبر عن الشعب المصري، والشعب المصري جميعه خلفنا، لافتا إلى أنهم أرسلوا رسائل إلى جميع الفنانين بأن التجمع سيكون من أمام وزارة الثقافة، ومجرد ما أرسلنا هذه الرسالة، تواجد كل نجومنا الكبار ، وهم كانوا في زيارات دائمة في الاعتصام يدعموننا، معقبا: "كلهم كانوا موجودين في كل المسيرات التي قمنا بها، منذ 30 يونيه، 3يوليو، و27 يوليه".

قال سامح الصريطي: "حافظنا على مقر وزارة الثقافة وقمنا بتجديده بعد رحيل الإخوان، كلنا دخلنا مع بعض، وكنت آخر شخص خرج بعدما تركنا الوزارة تلمع".

وأضاف سامح الصريطي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" ، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، جميع الفنانين شاركوا.

عن برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.