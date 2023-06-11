الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل للحوثيين فى تعز ويسقط مسيّرتين غرب مأرب

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

 أحبطت قوات الجيش اليمنى، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى الإرهابية في اتجاه مواقع الجيش فى شمال غرب، وغرب محافظة تعز.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (سبتمبر نت)، السبت، أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في محيط الدفاع الجوي، شمالي غرب مدينة تعز، مشيراً إلى أن الجيش اليمني تمكن من إحباط محاولة تسلل للمليشيات باتجاه مواقع الجيش، في منطقة الكدمة، التابعة لمديرية مقبنة، في الريف الغربي للمحافظة.


وفي سياق متصل، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني، طائرتين مسيّرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء تحليقهما باتجاه مواقع غربي محافظة مأرب.

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