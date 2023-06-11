موجة انتقادات واسعة تعصف برئيس الوزراء الكندى عقب زيارته المفاجئة لكييف

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لحملة انتقادات واسعة من قبل مستخدمي تويتر عقب زيارته المفاجئة لأوكرانيا السبت.



وخلال تواجده في كييف، كتب ترودو تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "كندا تدعم أوكرانيا، وأنا حاليا في كييف لأعيد تأكيد هذا الالتزام تجاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني في دفاعهم الشرس عن أراضيهم في حرب روسيا ضدهم".

فامتلأ "تويتر" بالتغريدات الناقدة لترودو، حيث اعتبر الكثيرون زيارته لكييف وتعهده بتقديم الدعم لها في ظل حرائق الغابات التي تعاني منها كندا أمرا غير مقبول، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه.

وكتب أحد المغردين: "سيد ترودو من مصلحة كندا أن تبقى في أوكرانيا، لذا ابق هناك ولا تعد".

وأضاف آخر: "سيد ترودو أنت مخطئ فكندا لا تدعم أوكرانيا، أنت وحدك من يفعل".

وعلق آخر: "عوضا عن مساعدة الكنديين الذين يعانون من أهوال حرائق الغابات، قررت أن هذا هو الوقت المناسب للسفر إلى أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب الكنديين، أعتقد أنه آن الأوان لك لتستقيل سيد ترودو".

وتساءل آخر قائلا: "كم ستكلفنا جلسة التصوير هذه المرة".

وأضافت أخرى: " أنت فاشل وعديم النفع سيد ترودو، ولا أحد يهتم بالدولة الأوكرانية الإرهابية، كندا تحترق ونظام الرعاية الصحية لدينا في حالة فوضى، وأنت تهب أموالنا للديكتاتور زيلينسكي".

وأعلن ترودو السبت خلال زيارته إلى كييف، تخصيص مبلغ 375 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ، وكذلك مصادرة طائرة روسية من طراز An-124 وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا.