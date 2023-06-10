السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى بطلاً لدورى أبطال أوروبا لأول مرة فى تاريخه

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.

سجل رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وحصد الإسباني بيب جوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مشواره التدريبي والأولى له مع مانشستر سيتي.

أحداث الشوط الأول

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة سيطرة كاملة من قبل لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب، وضغطوا على دفاعات فريق إنتر لتسجيل هدف التقدم.

وجاءت أول الفرص لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية بعدما مرر كيفن دي بروين الكرة ناحية هالاند خلف دفاعات إنتر وسددها مباشرة في المرمى واعتلت العارضة ثم أشار الحكم لوجود حالة تسلل.

ثم اخترق برناردو سيلفا منطقة جزاء إنتر في الدقيقة الخامسة بتمريرة من رودري على الجانب الأيمن للملعب، وراوغ دي ماركو وسدد الكرة في المرمى ولكن الكرة مرت بجوار القائم، طالع تفاصيل أول ربع ساعة من المباراة هنا.

واندفع إنتر للهجوم في مع دخول الشوط الأول للربع ساعة الثانية، وحاول لاعبوه استغلال المساحات في دفاع السيتي لاختراق منطقة الجزاء وتسجيل هدف التقدم، اقرأ أحداث نصف ساعة من المباراة هنا.

وخرج كيفن دي بروين من الملعب في الدقيقة 36 وشارك بدلًا منه فيل فودين، وضغط لاعبو مانشستر سيتي في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم، وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وهاجم لاعبو مانشستر سيتي مرمى إنتر الذي تراجع للدفاع، وأهدروا أكثر من فرصة للوصول للمرمى بأخطائهم في التمريرة قبل الأخيرة.

وأرسل مانويل أكانجي كرة قوية بقدمه اليسرى ناحية مرمى إنتر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واعتلت تسديدته العارضة.


أحداث الشوط الثاني

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وكاد أن يستقبل هدفا في الدقيقة 58 بعدما استغل لاوتارو مارتينيز خطأ من مدافعي مانشستر سيتي واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس إيديرسون بجسده.

جاء هدف التقدم في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من برناردو سيلفا إلى رودري المتقدم الذي وضع الكرة بباطن القدم على يسار الحارس.

وأهدر إنتر ميلان هدف التعادل في الدقيقة 70 بعدما أرسل دومفريس  تمريرة برأسية لداخل منطقة الجزاء تابعها ديماركو برأسية من أمام المرمى ولكن ارتدت من العارضة ثم تابعها بتسديدة ثانية ولكن ارتدت من جسد لوكاكو وهي في طريقها للمرمى.

وفي الدقيقة 77 أضاع السيتي الهدف الثاني بعدما توغل فودين بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس ولكن تصدى لها أندرى أونانا وأمسك بالكرة على مرتين.

إنتر ميلان أهدر فرصة التعادل في الدقيقة 89 بعد عرضية من بروزوفيتش حوّلها جوسينس برأسه إلى لوكاكو الذي سددها برأسه تصدى لها إيديرسون وأبعدها دياز إلى ركنية.

مانشستر سيتى انتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا رودري

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