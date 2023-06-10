"الشاهد".. سامح الصريطى: اعتصام المثقفين بدأ برحيل الوزير الإخوانى ثم إنهاء حكم الإخوان

أكد الفنان الكبير سامح الصريطي، أن تظاهرات الفنانين ضد وزير الثقافة الإخواني بدأت من دار الأوبرا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "تظاهرات الفنانين ضد وزير الثقافة الإخواني بدأت من الأوبرا، وحضر خالد يوسف ومجموعة كبيرة من الفنانين، وحدث تهديد أنه إذا لم يرحل هذا الوزير الإخواني سيحدث ما لا يحمد عقباه، واتصل بي خالد يوسف لتنسيق اعتصام مع المثقفين، ونقل الاعتصام بعد ذلك لوزارة الثقافة في 4 يونيو".

وأضاف أنه تم إصدار بيان في حضور رموز وزارة الثقافة، ولم نغادر الوزارة سوى في يوم 30 يونيو للتظاهر في ميدان التحرير.

وأكد أن مطلب اعتصام المثقفين بدأ برحيل الوزير الإخواني ثم إنهاء حكم الإخوان، متابعًا: "الاعتصام بدأ بمجموعة كبيرة من رموز الثقافة وتم إصدار بيان وتم التوقيع عليه من كل المعتصمين، وكان المطلب الأساسي رحيل وزير الثقافة".

وتابع: "كنا ندرك أن النظام عنجهي ولن يصدر قرارًا بالعزل، وبالتالي لن نترك الاعتصام إلا برحيل النظام بأكمله.. "إحنا قاعدين لحد ما النظام يمشي مش الوزير بس"، وتم الاتفاق بتحديد الموعد بالتضامن مع حركة تمرد في 30 يونيو".