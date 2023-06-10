السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فايق يكشف مصير ناشئى "كابيتانو مصر"

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كشف الإعلامي أحمد فايق المشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"؛ لاكتشاف المواهب والذي قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الأول منه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن مفاجأة مميزة عن مصير المشروع.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "يا ترى إيه مصير مشروع كابيتانو مصر.. عملتوا إيه بالشباب من ساعة ما خلص تصوير الموسم الأول؟، بص يا سيدي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية عملت 7 مراكز تدريب كابيتانو مصر في القاهرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والإسماعيلية وأسيوط".

وأضاف: "اللجنة العلمية في وزارة الشباب عاملة جداول تدريب لأولادنا وفقًا لأحدث تدريبات في العالم والدكتور محمود سعد بيشرف فنيًا عليها وكل مركز تدريب فيه معد نفسي ومعد بدني لأولادنا.. الأولاد هيتم تدريبهم لحد ما يوصلوا لسن الاحتراف وكمان هيشاركوا في دوريات قطاعات الناشئين عشان إن شاء الله في يوم من الأيام يحترفوا في الأندية الأوروبية والمصرية والعربية وفقًا لخطة محسوبة ويكونوا نواة لمنتخب مصر.. قريب إن شاء الله هيتم الإعلان عن شروط الدفعة الجديدة من مشروع كابيتانو مصر وطرق التقديم اللي هي زي ما هي بالمجان.. مفيش ولا لاعب بيدفع حتى ثمن الاستمارة بالمناسبة 
قريب جدًا هنعلن عن أخبار سارة لكل واحد تحمس وحب مشروع كابيتانو مصر.. بالمناسبة تاني الصور دي من مراكز التدريبات الجديدة  من كل المحافظات بعد انتهاء تصوير الموسم الأول من البرنامج وبعد الإعلان عن الفائزين".

وتفاعل عدد كبير من الناشئين مع منشور أحمد فايق، حيث أكد عدد كبير مشاركتهم في الموسم الجديد.

اكتشاف المواهب الإسماعيلية وأسيوط الاعلامي احمد فايق الدكتور محمود سعد الشباب والرياضة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات

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