السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف لغز غياب طفلة عن منزلها في المرج

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة). 

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب كريمته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30/5/2023، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية.. وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى الصفحات اجهزة الامن التواصل الإجتماعى فيس بوك الإجراءات القانونية قسم شرطة المرج كشف لغز محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

أسطورة "منة الله".. من المذاكرة على "جردل" إلى إنصافها بقرار رئاسي

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية