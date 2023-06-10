الأمن يكشف لغز غياب طفلة عن منزلها في المرج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة).

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب كريمته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30/5/2023، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية.. وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.