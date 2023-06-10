"الشاهد".. سامح الصريطي: كنا نثق أن القوات المسلحة لن تترك المصريين

أكد الفنان الكبير سامح الصريطي، أنه تم إهانة الفنانين في عهد الإخوان وحدث تطاول ضد عادل إمام وإلهام شاهين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، وتم إهانة الفنانين في عهد الإخوان وحدث تطاول ضد عادل إمام وإلهام شاهين، وجيمع الفنانين كان يقفون خلف عادل إمام، وإلهام شاهين حتي حصلوا علي حقوقهم بالقضاء، كنقابة معبره عن الفنانين، وتم عمل لقاءات في النقابة نفسها وتم عمل وقفات إحتجاجية، وكان هناك إعتداءات وتهديدات، لكن الفنانين لم يستسلموا".

وأضاف أنه أدرك أن نظام الإخوان إلى زوال منذ إصدار الإعلان الدستوري، وأكد كنا نثق في القوات المسلحة وأنها لن تترك المصريين في مواجهة الإخوان.

وتابع: "وقولنا مش هنسكت، ومش دي مصر ولم تقم ثورة حتي نحكم بهذه الديكتاتورية، منذ اللحظة الأولي أن هناك إيمان خاص بالزوال، ولم يكن هناك تنظيم وطني يقابل تنظيم الإخوان سوى القوات المسلحة وباعتباره تنظيم وطني تعبر عن الشعب وتحميه، فكان هناك ثقة أن هذه المؤسسة لم تترك الشعب".