السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. سامح الصريطي: مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية

سامح الصريطي
سامح الصريطي

أكد الفنان الكبير سامح الصريطي، أن لقاءات الرئيس المعزول محمد مرسي مع الفنانين كانت كلاما ينقصه التنفيذ 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مرسي لم يحترم القضاء والأعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية.

وتابع: "كان انطباعي انه جميل وأنه ينقصه التنفيذ، وتسألت هل هذا مجرد كلام لإحتواء الفنانين، وتجميعهم، والجلسة كانت ايجابية، ولكن كان هناك تحفظ وشكل من أشكال الريبة وعدم الإطمئنان، ولكن عندما جاء الإعلان الدستوي ورفض الوقوف أمام المحكمة الدستورية "طب النظام اتغير إزاي"، مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية، ومنذ الإعلان الدستوري لم نخرج من الشارع، ونزل الناس بالفعل في الشوارع، وتم إقامة خيمة خاصة بالفنانين".

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