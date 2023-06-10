رودرى يمنح مانشستر سيتى التقدم على إنتر ميلان

منح الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، التقدم لصالح فريقه على إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف التقدم في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من برناردو سيلفا إلى رودري المتقدم الذي وضع الكرة بباطن القدم على يسار الحارس.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

وكاد أن يستقبل هدفًا في الدقيقة 58 بعدما استغل لاوتارو مارتينيز خطأ من مدافعي مانشستر سيتي، واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس إيديرسون بجسده.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.