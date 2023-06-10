السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تساهم فى إعمار سيناء بزراعة ألف شجرة زيتون

جريدة الدستور

بدأت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالإدارة المركزية لتنمية النشء فى تنفيذ العديد من الفعاليات التى يتم تنفيذها حاليا بمحافظة شمال سيناء فى مشاركة 400 طفل من أبناء محافظة شمال سيناء فى إعمار سيناء من خلال زراعة ألف شجرة زيتون، بالتزامن مع احتفالات يوم البيئة العالمى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.  

وتأتى المبادرة ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية والتى تنفذها الوزارة بالمحافظات المختلفة وبمشاركة النشء من أندية المناخ والبيئة، والشعب الكشفية التابعة للوزارة فى تلك المحافظات.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات عدد من الأنشطة والمشروعات التى يقوم بها النشء من أبناء المحافظة على مدار يومين فى مختلف قرى ومدن محافظة شمال سيناء.

 

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

أسطورة "منة الله".. من المذاكرة على "جردل" إلى إنصافها بقرار رئاسي

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية