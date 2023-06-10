السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تقدم أعمال فريد الأطرش

فرقة الموسيقى العربية
فرقة الموسيقى العربية للتراث

تحيي مساء غد الأحد فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا غنائيا على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية.

 

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويحيي الحفل نجوم فرقة الموسيقى العربية كل من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، مازن دراز، أحمد صبري، ياسر سليمان، بقيادة المايسترو محمد الموجي.

 

ومن المقرر أن تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث عددا من أعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش ومنها: “مش كفاية، قلبى ومفتاحه، محتار يا قلبى ما يكونش ده اللى اسمه الهوى، دويتو يا سلام على حبى وحبك، بنادى عليك، يا بدع الورد، ليالى الأنس، علشان ماليش غيرك، إياك من حبى، روحى وروحك، يا ساعة، نورا، منحرمش العمر منك، دويتو ماتقولش لحد، موسيقى بنادى عليك”، وغيرها من الأعمال.

شروط حضور حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمسرح معهد الموسيقى العربية

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الإتزام بالزى اللائق بدار الأوبرا المصرية (ممنوع ارتداء الشورت).
  • الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم.
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الاطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير

 

 


 

فرقة الموسيقي العربية للتراث الموسيقى العربية معهد الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية محمد الموجي فريد الأطرش

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