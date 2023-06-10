يوسف الحسيني: الهيكلة الاقتصادية الحالية لم تحدث في عهد محمد علي ولا عبدالناصر

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وإعادة البناء فوق الهياكل الجديدة، وليست القديمة الصدأة، أمر لم يحدث حتى في عهد محمد علي.

وأضاف خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "هيعدي وقت لن نكون على قيد للحياة، هيتم تقييم التجربة التي بدأت في 2014، وهيفيد التقييم بأن هذه أهم هيكلة وبناء لأسس الاقتصاد المصري حصل في تاريخ مصر الحديثة".

وأردف: "عبدالناصر كان رئيس وزعيم عظيم، لكن حجم المنجز الاقتصادي، وبناء الاقتصاد المصري اللي بيتعمل دلوقتي تقدر مصر تعيش عليه 100 سنة، لأن هيكلة الاقتصاد بنظرة بعيدة المدى".

ولفت إلى أن الدولة المصرية كان لديها ما يفيد بوجود مخزون كبير من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، لكن لم يتم استكشافه، وهو ما يضع علامة استفهام وعلامات تعجب، مردفا: "بدأنا ننقب واشتغلنا، لسد الاحتياجات المحلية وتحقيق فوائض للتصدير".

وتساءل: "لولا عوائد التصدير التي تقدر تقريبًا في نهاية 2022 بقيمة 9 مليار دولار، كنا عملنا إيه؟ لو مكنوش موجودين كنا عملنا ايه؟ من غير فلوس الغاز كنا عملنا ايه؟".

وأشار إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط، أدى لعمل تحالفات سياسية كبيرة، والوصول لصفر مشاكل".

وختم الحسيني، بأن الرئيس وجه بتأمين لمخزون استراتيجي من سلعنا الغذائية على مدار العام، وقامت وزارة التموين بتدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة تحصل في مصر، وفقا للمعايير والنظم العالمية.