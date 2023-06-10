سفير مصر بالرباط: نتابع كافة الترتيبات بشأن تأمين وانتقالات بعثة الأهلي في المغرب

كشف السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، تفاصيل استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي غدًا في إياب نهائي أبطال إفريقيا، مؤكدًا على متابعة كافة الترتيبات بشأن تأمين وانتقالات بعثة الأهلي في المغرب.

وأضاف السفير ياسر عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الجانب المغربي وفر كل شيء للنادي الأهلي حتى قبل ما يصل الأهلي إلى الدار البيضاء، وذلك فيما يتعلق بالناحية التنظيمية والتأمين والاهتمام بشكل عام وراحة البعثة وتأمين الجماهير القادمة من القاهرة.

وأشار السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إلى أن منطقة شمال إفريقيا لها خصوصية في التشجيع بالمباريات، لافتًا إلى أن مدرج النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يتسع لـ2000 مشجع أهلاوي.

كما بين أن الجالية المصرية في المغرب تقدر بحوالي 15 ألف مصري، لافتًا إلى أنه لا توجد أعداد كبيرة من الجماهير قادمة من مصر

كما لفت إلى أن فندق إقامة النادي الأهلي قريب من مركب محمد الخامس، لافتًا إلى أن بعثة النادي الأهلي هي التي اختارته.