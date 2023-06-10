السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح الصريطى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو تعنى الخلاص واستعادة الهوية المصرية

سامح الصريطي
سامح الصريطي

كشف الفنان الكبير سامح الصريطي، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو 2013.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو تعني الخلاص واستعادة الهوية المصرية.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو تعني لي الخلاص واستعادة الهوية المصرية وحركة شعب بالكامل فرض إرادته، وتعني لي تلاحم الجيش مع الشعب، تعني لي معنى إيجابيًا بشكل عام.

وتابع: "في أول الأمر قبلت تنصيب محمد مرسي، لأنه أتى نتيجة انتخابات شعبية وقلت ذلك في النقابة، إن ذلك عرس ديمقراطي وإن هذه هي النتيجة، وعلينا أن نقف وراء الرئيس المنتخب".

وأكمل: "لكن في داخلنا لم يكن هناك خوف على المهنة، لأن الفنان يستطيع أن يقول ما يشاء، لأنه يشعر أن هناك قاعدة شعبية تسانده، وكان الخوف في البداية على البلد بشكل عام، وفي الآخر خذلنا بعد الإعلان الدستوري".

مواد متعلقة

بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية تحقق 25 ميدالية عالمية

تفاصيل اكتشاف الآثار لبئر مياه تحت الأرض بالسيدة عائشة

إيمان الحصري تعلق على تبني الأولى على الإعدادية: "شكرا سيادة الرئيس"

مصطفى وزيري: 30 ألف قطعة آثرية مستردة من الخارج

شعبة الدخان: لم يتم غلق الشركات المنتجة والارتفاعات الجنونية شجع تجار

محمد الغبارى: كلام الرئيس السيسى أقصر طريق لمكافحة الإشاعات

أشرف العشرى: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم فى تأهيل الكثير من العاملين

زكى القاضى يتحدث عن أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

أسطورة "منة الله".. من المذاكرة على "جردل" إلى إنصافها بقرار رئاسي

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية