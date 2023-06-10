سامح الصريطى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو تعنى الخلاص واستعادة الهوية المصرية

كشف الفنان الكبير سامح الصريطي، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو 2013.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو تعني الخلاص واستعادة الهوية المصرية.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو تعني لي الخلاص واستعادة الهوية المصرية وحركة شعب بالكامل فرض إرادته، وتعني لي تلاحم الجيش مع الشعب، تعني لي معنى إيجابيًا بشكل عام.

وتابع: "في أول الأمر قبلت تنصيب محمد مرسي، لأنه أتى نتيجة انتخابات شعبية وقلت ذلك في النقابة، إن ذلك عرس ديمقراطي وإن هذه هي النتيجة، وعلينا أن نقف وراء الرئيس المنتخب".

وأكمل: "لكن في داخلنا لم يكن هناك خوف على المهنة، لأن الفنان يستطيع أن يقول ما يشاء، لأنه يشعر أن هناك قاعدة شعبية تسانده، وكان الخوف في البداية على البلد بشكل عام، وفي الآخر خذلنا بعد الإعلان الدستوري".