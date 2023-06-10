السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رومانيا تستدعى سفيرها لدى كينيا بسبب تصريحاته العنصرية

كينيا
كينيا

قامت وزارة الخارجية الرومانية، مساء اليوم السبت، باستدعاء سفيرها لدى كينيا، بعد الفضيحة التي تسبب فيها، والتصريحات العنصرية التي صدرت عنه.

وذكرت وكالة تاس الروسية نقلًا عن موقع "KenyanForeignPolicy.com"، أنه أثناء لقاء عقد في العاصمة الكينية نيروبي مع دبلوماسيين من أوروبا الشرقية، لمح السفير الروماني دراغوس فيوريل سيغاو عبر النافذة قردًا وعلق على ذلك قائلًا "هذه مجموعة إفريقية تنضم إلينا".

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في تعليق على بوابة hotnews.ro إنه خلافًا للقواعد المعمول بها في الوزارة، لم يقم السفير الروماني لدى جمهورية كينيا بإبلاغ وزارة الخارجية حتى 8 يونيو بالحادثة التي وقعت في نهاية أبريل 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي اعتذر كتابيًا، بحسب وزارة الخارجية الرومانية، التي أعربت عن أملها في ألا تؤثر هذه الحادثة المنفصلة على الطبيعة العميقة للعلاقات بين رومانيا ودول القارة الإفريقية.

الخارجية الرومانية كينيا نيروبي اوروبا تصريحات عنصرية

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