السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة تونسية: الزمالك يفتح خط المفاوضات مع نجم الأفريقى

الزمالك
الزمالك

أفادت صحيفة المغرب التونسية أن نادي الزمالك فتح خط المفاوضات مع أحمد خليل لاعب وسط فريق الأفريقي التونسي، لمحاولة جس النبض بشأن إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت الصحيفة التونسية عن انتهاء عقد لاعب وسط فريق الأفريقي التونسي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن اللاعب لا يرغب في تجديد عقده مع النادي التونسي ويريد الاحتراف خارج الدولي المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت على أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة الأفريقي التونسي بشأن تجديد عقده وهو ما دفع الزمالك للاستفسار عن إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر.

وكان لاعب وسط الأفريقي قد لعب 32 مباراة هذا الموسم، وتمكن من إحراز 4 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

الزمالك أحمد خليل الافريقي الدورى المصرى الدوري التونسي

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