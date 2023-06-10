عبدالحليم قنديل: تصريح بوتين عن نقص الذخيرة ينطوى على قدر من الخداع

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول استخدام الأسلحة الحديثة في حربه ضد أوكرانيا، هو في السياق العام.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حربًا مفتوحة بين 50 دولة في الميدان الأوكراني وروسيا مربوطة بشيء واحد وهو عدم التحول النووي وعدم الانتقال الجغرافي خارج أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الوضع سيستمر على هذ النحو.

السباق في أوكرانيا لحشد الأسلحة ودفعها للميدان واضح

وتابع أن السباق في أوكرانيا لحشد الأسلحة ودفعها للميدان واضح، مؤكدًا أن الهجوم المضاد الذي تحدثوا عنه على مدار شهور طويلة بدأ ولكن الاسم مختلف من هجوم الربيع لهجوم الصيف، وروسيا سبقت الإعلان عن بدئه، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي خلال لقائه مع رئيس وزراء كندا قال إنه بدأ منذ أسبوع.

كما علق على تصريحات "بوتين"، حول أنه يعاني من نقص الذخيرة وهو تصريح ملفت لأنه لا أحد يعلن في العادة، ولكنه تصريح ينطوي على قدر من الخداع لأنه يستطيع أن يرد بالجزء الثاني وهو أن تعمل المصانع بأعلى طاقتها.

وأشار إلى أن "بوتين" في الأصل رجل مخابرات والوقائع على الأرض من الهجوم الأوكراني تثبت أنه يوجد عجز في الجيش الأوكراني واللواءات التي أعدت خاصة اللواء 47 والذي تم تدريبه في أتلانتا، وتم سحق الموجات التي اتجهت لزابوريجيا ودونيتسك.