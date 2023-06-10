بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية تحقق 25 ميدالية عالمية

كشفت الدكتورة أمل مبدي، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، عن تفاصيل تحقيق منتخب مصر للاعاقة الذهنية لـ25 ميدالية بدورة الألعاب بفرنسا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، حصدنا أكثر من أحلامنا، الإنجاز، أكبر من أحلامنا 11 ذهب و11 برونز والباقي فضة.

وأضافت: "كل المشجعين هنا في باريس بيقولوا إن في إنجاز حاصل علي أرض مصر، ومصر الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة".

وأكملت: "في مجموعة من الأبناء وأولوياء الأمور أصروا علي القدوم لدعم أبنائهم، والدور الرئيسي للأهالي التي تصدق في أبنائها حتي يصل للعالمية، وعمر دة ما كان هيتحقق بدون رئاسة وقيادة سياسية داعمة وفاهمة للقادرون باختلاف، وبوجه كل الشكر للرئيس السيسي لولاه ما كنا وصلنا أو خدنا الخطوات السريعة في السنوات دي".