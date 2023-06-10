السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منعه من دخول قطعة أرض تحت الإنشاء.. شاب يقتل مسنًّا بمدينة نصر

حبس
حبس

أقدم شاب على قتل مسن بطعنات سكين أثناء منعه من دخول قطعة أرض تحت الإنشاء بمدينة نصر.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بمساكن الشروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين مقتل مسن عمره 68 سنة، يعمل حارس على قطعة أرض ومبانٍ تحت الإنشاء. 

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية حاول منع شاب من دخول الأرض فقام الأخير بطعنه بسكين، وألقى القبض على المتهم، وكان يهزي بكلمات غير مفهومة وتم اقتياده لقسم الشرطة. 

ويجري رجال المباحث التحريات حول الواقعة وملابساتها، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف مُلابساتها. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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