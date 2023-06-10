السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

المغنية البرازيلية "أنيتا".. من هى "نجمة" حفل نهائى دورى أبطال أوروبا؟

المغنية البرازيلية
المغنية البرازيلية أنيتا

تصدرت النجمة البرازيلية أنيتا، مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، بعدما أحيت حفل افتتاح نهائي كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.


من هي المغنية البرازيلية أنيتا؟

ولدت أنيتا في 30 مارس 1993، في ريو دي جانيرو، اسمها الحقيقي لاريسا ماورو ماتشادو  وهي الابنة الصغرى لميريام ماسيدو وماورو ماتشادو، والأخ الأكبر رينان ماتشادو، المنتج الفني لها.

أنيتا تنتمي لأصول إفريقية أوروبية، نشأت أنيتا في حي هونوريو غورجيل الفقير في ريو دي جانيرو، وفي سن الثامنة بدأت الغناء في "جوقة كنيسة سانتا لوزيا".

تلقت دروسًا في اللغة الإنجليزية والرقص عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، انضمت أنيتا إلى مدرسة فنية وأكملت دورة إدارية في سن السادسة عشرة. السنة التي أطلق عليها  اسم "Revelation of the Year in Music" .


صدر ألبومها الأول بعنوان "Anitta" في يونيو 2013 وأدرجت الأغنية "Meiga e Abusada" فيه، باع الألبوم أكثر من 40000 نسخة في غضون 10 أيام من صدوره وحصل على شهادة ثلاثية ذهبية وبلاتينية من ABPD. قبل إصدار هذا الألبوم، كانت قد جلبت 4 أغنيات فردية، والتي تضمن رقمها الأكثر شعبية، "Show das Poderosas".

ظهرت أنيتا لأول مرة في عام 2014، في فيلمين، فيلم كوميدي، 'Copa de Elite' وفيلم تليفزيوني، 'Didi eo Segredo dos Anjos، وفي نوفمبر 2014 ، أصبحت أصغر مطربة برازيلية تشارك في "جوائز جرامي اللاتينية".

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023
أقيمت المباراة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان منذ قليل، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

يتأهل الفائز من تلك المواجهة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.

وتُوج مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما فريق إنتر، فتُوج بطلًا لبطولة كأس إيطاليا، كما ضمن الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا ريو دى جانيرو مانشستر سيتي وإنتر ميلان مانشستر سيتي وإنتر من هي المغنية البرازيلية أنيتا المغنية البرازيلية أنيتا المغنية البرازيلية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

أسطورة "منة الله".. من المذاكرة على "جردل" إلى إنصافها بقرار رئاسي

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية