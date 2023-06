المغنية البرازيلية "أنيتا".. من هى "نجمة" حفل نهائى دورى أبطال أوروبا؟

تصدرت النجمة البرازيلية أنيتا، مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، بعدما أحيت حفل افتتاح نهائي كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.



من هي المغنية البرازيلية أنيتا؟

ولدت أنيتا في 30 مارس 1993، في ريو دي جانيرو، اسمها الحقيقي لاريسا ماورو ماتشادو وهي الابنة الصغرى لميريام ماسيدو وماورو ماتشادو، والأخ الأكبر رينان ماتشادو، المنتج الفني لها.

أنيتا تنتمي لأصول إفريقية أوروبية، نشأت أنيتا في حي هونوريو غورجيل الفقير في ريو دي جانيرو، وفي سن الثامنة بدأت الغناء في "جوقة كنيسة سانتا لوزيا".

تلقت دروسًا في اللغة الإنجليزية والرقص عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، انضمت أنيتا إلى مدرسة فنية وأكملت دورة إدارية في سن السادسة عشرة. السنة التي أطلق عليها اسم "Revelation of the Year in Music" .



صدر ألبومها الأول بعنوان "Anitta" في يونيو 2013 وأدرجت الأغنية "Meiga e Abusada" فيه، باع الألبوم أكثر من 40000 نسخة في غضون 10 أيام من صدوره وحصل على شهادة ثلاثية ذهبية وبلاتينية من ABPD. قبل إصدار هذا الألبوم، كانت قد جلبت 4 أغنيات فردية، والتي تضمن رقمها الأكثر شعبية، "Show das Poderosas".

ظهرت أنيتا لأول مرة في عام 2014، في فيلمين، فيلم كوميدي، 'Copa de Elite' وفيلم تليفزيوني، 'Didi eo Segredo dos Anjos، وفي نوفمبر 2014 ، أصبحت أصغر مطربة برازيلية تشارك في "جوائز جرامي اللاتينية".

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023

أقيمت المباراة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان منذ قليل، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

يتأهل الفائز من تلك المواجهة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.

وتُوج مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما فريق إنتر، فتُوج بطلًا لبطولة كأس إيطاليا، كما ضمن الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.