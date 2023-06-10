السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": من يدعو لعودة الإخوان يحكم على نفسه بـ"الانتحار السياسي"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال حزب الإصلاح والنهضة، إنه تابع دعوات بعض السياسيين لعودة الجماعة الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى، وإعادة إنتاج حالة الإقصاء والفوضى التي ذاق مرارها الشعب المصري من بداية حكم الجماعة المحظورة.

وأكد الحزب فى بيان له، أن الشعب المصري رفض مرارا وتكرارا كافة محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى بعد خروجهم من الحكم، إلا أن محاولاتهم قد باءت بالفشل، ووقف الشعب المصري أمام كافة الدعوات المشوهة التى تقف ورائها الجماعة الإرهابية، وبعض المنتمين للأحزاب التى نجحت تلك الجماعة فى استقطابهم.

وحذر حزب الإصلاح والنهضة من سعي بعض السياسيين إلى فتح قنوات تواصل مع الجماعة المحظورة أو أي من قياداتها، ويرى الحزب أن كل من يسعى للانخراط  معها في أي تواصل، أيا كان هدفه، فهو يحكم على نفسه بـ "الانتحار السياسي"، ويسعى جاهدا إلى كسب عداوة ورفض الشعب المصري، الذي دفع الغالي والنفيس من أجل حريته واستقلاله من حكم الجماعة المحظورة.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة، الشعب المصري العظيم إلى ضرورة تحصين وطنهم من أى مخططات مغرضة، تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره، أو اعادة مشاهد الفوضى التي رفضها وثار عليها، وذلك بهدف استكمال حالة التنمية السياسية، والمزيد من فتح المجال العام، والاستماع لكل الآراء السلمية فى إطار احترام القانون والدستور.

احترام القانون الإصلاح والنهضة الجماعة الإرهابية التنمية السياسية المستمر حزب الإصلاح والنهضة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

الفائزون بجوائز مصر للطيران قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج

9 سنوات على حكم الرئيس السيسي.. التطور الصحي في مصر: الإنجازات والتحديات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية