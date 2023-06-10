السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسطورة "منة الله".. من المذاكرة على "جردل" إلى إنصافها بقرار رئاسي

جريدة الدستور

لم تتخيل منّة الله عماد، الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة كفرالشيخ، وهي تروي قصة حياتها الصعبة مع أسرتها بعفوية وتلقائية، أن تصل روايتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصدر توجيهات فورية بتبنيها.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك، عن تبني الطالبة المتفوقة "منة الله عماد" والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفرالشيخ. 

وتتكفّل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.  

منة الله عماد، الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة كفرالشيخ، قالت إنها تواجه عواقب كبيرة في معيشتها، نتيجة الخلاف مع أسرة والدها، المنفصل عن والدتها منذ عامين.

في تصريحات تليفزيونية كشفت عن معاناتها، قائلة: "أنا عايشة على البلاط، وبذاكر على جردل.. الشقة فاضية مفيهاش أي مقومات للحياة.. عايشة أنا وماما وأخويا، لكن أخويا الصغير عنده 5 سنين مع جدتي في المنصورة، لأن والدي انفصل غيابي عن والدتي، وبقاله 6 سنين مبيسألش علينا".
وأكملت: "في 2 إعدادي كنت بواجه مشاكل في الشقة، وفي 3 إعدادي أصريت إني أنجح، وواجهتني مشاكل كتير، زي إني مهددة بالطرد من البيت".

وأوضحت منة، أن والدتها الداعم الأساسي لها، فهي في مقام الأب والأم، مضيفة: "نفسي أتفوق في الثانوية العامة وأطلع الأولى على الجمهورية، وأدخل كلية طب".

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