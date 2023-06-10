دونالد ترامب: سنقف ضد المؤسسات السياسية الفاسدة فى 15 نوفمبر

قال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، إنه على مر السنوات الماضية كنا نعمل دون كلل لإنقاذ البلاد دون الذين يريدون تدميرها، فهذه الدولة أقوى من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وأضاف خلال كلمته أمام مؤيديه في "جورجيا"، أنه لن يواجه مشاكل مع روسيا وأوكرانيا والصين التي يبدو أنها تجهز لشيء ما ولا تتحدث عنه.

وتابع، أنهم اليوم يضعوننا في أخطر وقت لأمريكا، ونحن ضد أي استدعاءات للمحكمة بشكل مبالغ فيه ونقف ضد الأخبار المضللة بالوسائل الإعلامية في 15 نوفمبر، سنقف ضد المؤسسات السياسية الفاسدة وسوف ننهي هذا العمل الذي بدأناه بشكل ناجح.