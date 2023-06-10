نوال خليفة: "آيرينا" تسعى لتحول عادل وشامل للطاقة عالميًا بمشاركة أكبر للمرأة

تحدثت الدكتورة نوال خليفة مندوب الإمارات لدى وكالة الطاقة الدولية "آرينا"، عن إنجازات الوكالة خلال 14 سنة، قائلة إن أبرز ما أنجز هو وجود 168 دولة أعضاء، وعضوية الدول يعزز أهميتها، لافتة إلى أن آيرينا تساعد الدول في وضع السياسات والمشاريع وتحديد أولوياتها الاستراتيجية فيما يختص بالطاقة المتجددة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الشراكات مع آيرينا بدأت بالتزامن مع كوب 27، وتم الحشد لمبادرة تمكين الحياة وسبل العيش، وجمعوا مليار دولار لتعزيز المرونة في سلاسل القيمة الغذائية والصحية.

ولفتت إلى أنه في كوب 26 أطلقوا منصة إيتا لتمويل مشروعات المناخ، ووصل التمويل لمليار دولار العام الماضي.

وأوضحت أن جهود آيرينا تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع، وكان من ضمن الفاعليات، دعم المرأة في هذا المجال، ودعت قيادات نسائية لبحث تحول عادل وشامل للطاقة عالميًا بمشاركة أكبر للمرأة، كما تعاملت في دعم جهود الشباب، لتعزيز التعاون والابتكار لوضع أطر مشترك لعمل في كوب 27.

ونوهت أنه من ضمن المبادرات شراكة بين أيرينا ومصر في مشروع تحديد فرص زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ل3 أضعاف بحدود 2030.

وأكدت تحريك جميع الجهود نحو الهدف الاستراتيجي أن يكون عام 2030 عام الاستخدام، تبني الاستدامة كنمط للحياة، منوهة أنه في 2021 كانت الإمارات الدولة الأولى التي خصصت استراتيجية شاملة لتحقيق الحيد المناخي.

وأردفت: "لدينا 3 مواقع من أكبر مواقع إنتاج الطاقة الشمسية، والإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي ابتكرت تقنيات التقاط الكربون على مستوى صناعي، وتطبيق استراتيجية الانبعاثات الصفرية في الطاقة النووية السلمية، وتعزيز موارد الطاقة الناشئة، ومن ضمن مشاركاتنا، توسيع المبادرات في قطاع تمكين الشباب وابتكار حلول منتخبة علمية".

وختمت بأن استضاف الإمارات لكوب 28 يتوج الجهود.