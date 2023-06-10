السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مشرف مالي اختلس رسوم التحاق الطلاب بالمدارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية، لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة، لجلسة 13 أغسطس المقبل، لسماع الشهود وتقديم المستندات.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. م" 34 سنة سكرتير ومشرف مالي وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، إلي محكمة جنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه اختلس مبلغ 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدارس، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم  14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا.

وذلك لأنه في غضون المدة من عام 2018 حتی 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفاً عاماً، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتير مدرسة ابو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمة المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكى مصر والبنك الاهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اختلس مبلغ 805 ألف جنيه، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتی الذكر، حيث اختلس على رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة عن الأعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 و2021، لتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد بالبنك الأهلي وبنك مصر وفقًا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه لم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وذكرت التحقيقات أنه قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب فيها واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان بتاريخ 3 أغسطس من العام قبل الماضي ارتكب تزويراً في ايصالات الإيداع أرقام 173345 بمبلغ 27 ألف جنيه، 174336 بمبلغ 10,390 ألف جنيه، 173456 بمبلغ 33 ألف جنيه المنسوبة للبنك الأهلي المصري، وإيصال منسوب لبنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وأثبت بها على خلاف الحقيقة توريد مبالغ مالية بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى البنكين سالفي البيان، وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً لموظفي البنكين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظف المختص بجهة عمله محتجًا بما دون بها زوراً ولإعمال أثرها في إصدار إيصالات الدفتر رقم 33 ع ح وعمل التسوية اللازمة لتلك المبالغ بناء على تلك المحررات المزورة، وستراً لاختلاسه جزء من المبلغ المشار إليه.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

بالأرقام| خطة الدولة للتوسع فى إتاحة المستشفيات.. منظومة متكاملة لخدمة المواطن

«تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد».. الرئيس السيسى وجني ثمار تطوير منظومة العدالة

10 سنوات غيرت وجه مصر.. مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة حقوقية لوزارة الداخلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية