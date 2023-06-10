لحماية النزلاء.. البحر الأحمر تدرس فرض شروط جديدة لتشغيل وفتح الشواطئ

كشف مصدرمسؤول بمحافظة البحر الأحمر، أنالمحافظة تُجري بعض المشاورات واللقاءات مع مسؤولي القطاع السياحي ومستثمري القطاع السياحي، لفرض إجراءات جديدة وشروط لتشغيل وفتح الشواطئ بضوابط منها وضع شباك فى الشواطئ الخاصة بكل فندق لمنع تكرار واقعة القرش، وحماية النزلاء بالفنادق والشواطئ الخاصة.

وكشف المصدر لـ«الدستور»، أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، كلف الفنادق والمنتجعات السياحية على طول ساحل المحافظة بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

كان قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، غلق بعض الشواطئ أمام سواحل مدينة الغردقة، وذلك لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية مثل الصيد، الغوص، التدريب على الغوص، السنوركل، الألعاب المائية، الباراشوت، الكايتسيرف، وذلك اعتبارا من الجمعة ولحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتي غدًا الاحد الموافق 11/ .

وشمل القرار استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن السيد رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها (مراكب النزهة، الركوبه بالأجر، الخاصة) داخل مدينة الغردقة، وباقي المدن جنوبا بدءا من 15/6/2023.