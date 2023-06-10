السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيمان الحصري تعلق على تبني الأولى على الإعدادية: "شكرا سيادة الرئيس"

إيمان الحصري
إيمان الحصري

علقت الإعلامية إيمان الحصري، تبني الأكاديمة الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة للطالبة منة الله عماد الأولى على الإعدادية في كفر الشيخ.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، كانت بتذاكر على جردل لأن لا يوجد أي إمكانيات في البيت، ورغم ذلك حصدت أعلي المراكز في الشهاده الإعدادية، وكل ذلك بسبب مجموعة من المشاكل الأسرية".

وأضافت: "البنت تواصلت مع البرنامج بفيديو وتحدثت عن المشاكل التي تمر بها هي وأسرتها، وعملت مداخلة هاتفية معانا في البرنامج لتحكي مشاكلها".

وأشارت إلى أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإطار المبادرة الرئاسية لتبني المواهب، قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتنبي الطالبة.

ووجهت الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، لتبني الطالبة، كما وجهت الشكر لأم الطالبة لحسن تدربيتها للطالبة.

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