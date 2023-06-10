طرح الأغنية الدعائية الثانية لفيلم "شوجر دادي" بصوت هشام عباس (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “شوجر دادي” المعروض حاليا بالسينمات، الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل نفس اسم الفيلم بصوت النجم هشام عباس وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

الأغنية الدعائية لفيلم “شوجر دادي” الذي يخوض بطولته النجمين بيومي فؤاد وليلى علوي من كلمات الشاعر الغنائي والملحن والموزع الموسيقي محمود عفيفي، وهندسة صوتية هاني محروس.

وطرح فيلم شوجر دادي بدور العرض السينمائي يوم 25 مايو الماضي وحقق العمل إيرادات مرضية بشباك التذاكر وتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس الجمعة محققا إيرادات بقيمة 329,526 جنيها.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “شوجر دادي” طرحت الأسابيع الماضية الأغنية الدعائية الأولى للعمل بصوت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وحملت الأغنية اسم "آخر إصدار" وتعد الأغنية أول أغنية للسوبر لنانسي عجرم في السينما المصرية وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي عمرو الخضري، ورؤية فنية محمد حامد، والميكس والماستر جان بيار بطرس.

فيلم "شوجر دادي" يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.