السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"زراعة الإسكندرية" تفوز بـ 3 مشروعات بحثية فى مبادرة ربط البحث العلمي بالصناعة

فوز ٣مشروعات بحثية
فوز ٣مشروعات بحثية بزراعة الإسكندرية

فازت 3 مشروعات بحثية لأساتذة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، في مبادرة ربط البحث العلمي بالصناعة والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي.

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أساتذة كلية الزراعة بالشاطبي، وهم: "الدكتور مرسى السودة، والدكتور إبراهيم السيد، والدكتور سامح عوض"، بعد تسلمهم اليوم عقود مشروعاتهم الفائزة ضمن مبادرة ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو النداء الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي في يوليو 2022 لإيجاد حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة لقطاع الألبان.

وقد قام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اليوم بتسليم عقود الثلاث مشروعات الفائزة لأساتذة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة أن هذه المشروعات تأتي في إطار الاستراتيجية التى أطلقها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، بضرورة تحقيق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة وتطوير مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة وتعظيم الاستفادة من البحوث لخدمة المجتمع، موضحاً أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتى على رأس أولويات جامعة الإسكندرية ورؤية مصر للتنمية 2030.

وأضاف "بهي الدين" أنه تم اختيار 3 مخرجات بحثية مقدمة من كلية الزراعة من أصل 8 على مستوى الجمهورية لمن لديهم قابلية لتنفيذ مشروعاتهم مع الشركاء الصناعيين وفق معايير محددة وخطة زمنية ذات أهداف رئيسية، إلى جانب خلق قنوات دائمة بين قطاع الصناعة والجامعات ومراكز البحوث للاستفادة من الأفكار والأبحاث العلمية في حل التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد أن التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز تحديث الصناعة من خلال الأبحاث العلمية ساهم في تقديم حلول مبتكرة لتطوير قطاع الألبان ومنتجاته وفق منهجية علمية مبتكرة.

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