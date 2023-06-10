السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأرقام.. قفزات القطاع السياحى فى ظل الجمهورية الجديدة

سياحة
سياحة

استطاعت الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة أن تحقق العديد من الإنجازات، ومن بينها قطاع السياحة والآثار الذي حقق خلال شهر أبريل الماضى نحو مليون و350 ألف سائح، وتشير جميع المؤشرات أن القطاع السياحى يختم العام الجارى 2023 بـ 15 مليون سائح.

السياحة والآثار فى أرقام 

18190 مركبة سياحية تحمل التراخيص السياحى 

2407 محال للعاديات والسلع السياحية 

2259 شركة سياحة مدرجة بين الفئات ( ا-ب –ج)

1325 كافتيريا ومطعم يحمل الترخيص السياحة 

1199 منشأة فندقية منتشرة بمحافظات مصر منها (261 فندق عائم، 235 فندق صديق للبيئة) 

479 مركزا للغوص والأنشطة البحرية

2160 موقعا أثريا منهم 134 موقعا مفتوحا للزيارة والباقى يتم العمل على ترميمه 

43 متحفا للآثار منهم 31 متحف مفتوح للزيارة

 

الجمهورية الجديدة قطاع السياحة السياحة والآثار الجماعة الإرهابية الحركة السياحية

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