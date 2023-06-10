بالأرقام.. قفزات القطاع السياحى فى ظل الجمهورية الجديدة

استطاعت الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة أن تحقق العديد من الإنجازات، ومن بينها قطاع السياحة والآثار الذي حقق خلال شهر أبريل الماضى نحو مليون و350 ألف سائح، وتشير جميع المؤشرات أن القطاع السياحى يختم العام الجارى 2023 بـ 15 مليون سائح.

السياحة والآثار فى أرقام

18190 مركبة سياحية تحمل التراخيص السياحى

2407 محال للعاديات والسلع السياحية

2259 شركة سياحة مدرجة بين الفئات ( ا-ب –ج)

1325 كافتيريا ومطعم يحمل الترخيص السياحة

1199 منشأة فندقية منتشرة بمحافظات مصر منها (261 فندق عائم، 235 فندق صديق للبيئة)

479 مركزا للغوص والأنشطة البحرية

2160 موقعا أثريا منهم 134 موقعا مفتوحا للزيارة والباقى يتم العمل على ترميمه

43 متحفا للآثار منهم 31 متحف مفتوح للزيارة