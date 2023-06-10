السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

60 ألف تذكرة قطار مجانية لتشجيع السفر بين فرنسا وألمانيا

فرنسا
فرنسا

أعلن مكتب الوزير المفوض للنقل الفرنسى كليمنت بون عن إصدار 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب يتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وذلك اعتبارا من بعد غد الإثنين، بهدف تشجيع السفر بين البلدين. 

وفي يناير الماضي، كان وزير النقل الفرنسى ونظيره الألمانى فولكر ويسينج قد أعلنا ، في بيان مشترك، عن إصدار تلك التذاكر مجانا خلال العام الجاري "بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لمعاهدة الإليزيه للصداقة بين ألمانيا وفرنسا". 

وأوضح مسؤولون في مكتب الوزير الفرنسي أن نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا والنصف الآخر فى ألمانيا، وسيتمكن الشباب المسافر بين ألمانيا وفرنسا وبالعكس من التنقل في مدن البلدين باستخدام هذه التذاكر بداية من الأول من يوليو إلى 31 ديسمبر. 

هذه المبادرة بتمويل من قبل الحكومة الألمانية وفرنسا والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ودويتشه بأن الألمانية ، تم إقرارها خلال مجلس الوزراء الفرنسى الألمانى فى يناير الماضي للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على استخدام القطار كوسيلة نقل آمنة ومنتظمة.

الوزير المفوض كليمنت بون عن قطار وزير النقل الفرنسي فولكر ويسينج

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

الفائزون بجوائز مصر للطيران قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج

"عروض فنية ومقتنيات تراثية" في احتفالية العيد القومي لروسيا بـ«البيت الروسي» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية